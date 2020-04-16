В Азербайджане в выдаче единовременной выплаты отказано еще свыше 19 тыс. лицам

В Азербайджане установлено, что 19 600 человек, из обратившихся в электронном формате для получения единовременной выплаты для безработных, в настоящее время занимаются предпринимательством.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, им было выслано sms-сообщение об отказе в выдаче единовременной выплаты.

Напомним, что единовременная выплата предусмотрена для безработных лиц. Цель заключается в оказании государственной поддержки их благосостояния. Тем не менее, наблюдаются факты регистрации в качестве безработных лиц, работающих, получающих зарплату, а также занятых предпринимательской деятельностью.

В ходе анализа информации посредством электронных информационных систем устанавливается - имеет ли человек работу или нет, и в соответствии с этим выносится объективное решение.

Обработка обращений продолжается.