В Баку арестован водитель "Gelandewagen", устроивший скандальное ДТП

В Баку арестован водитель автомобиля "Gelandewagen" с государственным номером 90 ZO 211, который совершил ДТП в центре столицы, совершив автохулиганство и проехав на красный свет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, за рулем находился Руфат Годжаев, являющийся, по его словам, боксером.

Отвечая на вопросы сотрудников полиции, Годжаев сказал, что "спешил на тренировку" и "не увидел светофора".

"Я сожалею о своих действиях, больше не буду совершать такие ошибки. Я был неосторожен", - заявил раскаиваясь водитель.

Заведующий отделом по связям с общественностью Главного управления государственной дорожной полиции города Баку полковник Вагиф Асадов сообщил, что Р. Годжаев и ранее нарушал правила дорожного движения.

"В одном из видео, снятых камерой наблюдения, отчетливо видно, что Годжаев словно вышел на гонку с другим автомобилем на дороге в аэропорт", - отметил Асадов.

Решением суда Руфат Годжаев был лишен прав на вождение сроком на год и арестован на 30 суток.

Напомним, что 14 апреля в Интернете распространились кадры, где Р.Годжаев на автомобиле "Gelandewagen", выкрикивая фразу "gör, indi qaqan nağaracaq" и двигаясь на высокой скорости в центре Баку, столкнулся с другим автомобилем марки Mercedes.