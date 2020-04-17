https://news.day.az/society/1224890.html Более 150 улиц Баку будут продезинфецированы
Более 150 улиц Баку будут продезинфецированы
Завтра будут проведены дополнительные усиленные дезинфекционные работы с использованием специальных химических веществ на более чем 150 улицах и проспектах города, которые были выбраны по рекомендациям специалистов исходя из интенсивности и плотности движения.
Об этом АПА сообщили в коммунальных службах столицы, передает Day.Az.
В связи с этим жителей просят не выходить на улицу без особой необходимости.
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