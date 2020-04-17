В Азербайджане за нарушение карантина арестованы 16 человек

За период 15-17 апреля 6 объектов общепита нарушили требования особого карантинного режима .

Об этом АПА сообщили в пресс-службе МВД, передает Day.Az. Владельцам этих объектов предъявлены штрафы.

За попытку пересечь полицейские посты в городах и районах республики в течение двух минувших дней 8970 лицам были предъявлены штрафы в соответствии с Кодексом об административных проступках, арестованы 23 человека, в отношении 1 лица по одному уголовному делу избрана мера пресечения в виде ареста.

За ложную информацию, распространяемую в соцсетях о коронавирусе, в административном порядке арестованы 3 человека, 3 оштрафованы.

В целом, с 17 марта по сегодняшний день по 9 уголовным делам в связи с нарушением особого карантинного режима в отношении 16 человек избрана мера пресечения в виде ареста, 252 человека арестованы, 56 871 человеку предъявлен административный штраф, 482 человека предупреждены.

"Еще раз призываем наших граждан соблюдать правила личной гигиены, вести себя в соответствии с мерами самоизоляции, выходить из дома только в случае серьезной необходимости, минимально контактировать с другими лицами, соблюдать во время общения расстояние в 2 метра и все требования и решения Оперативного штаба при Кабинете министров", - говорится в сообщении.