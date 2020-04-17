Ограничения по карантину в Азербайджане не будут касаться депутатов и их транспорта

Ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса в Азербайджане, не будут распространяться на депутатов, их личные и служебные транспортные средства. Об этом было сказано на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этот вопрос нашел свое отражение в предлагаемом изменении в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", которое было рассмотрено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

В предлагаемом изменении отмечалось, что ограничения на свободное движение по территории страны в связи с введением карантинного режима не распространяются на депутатов, их личные и служебные транспортные средства.

Поправки были приняты в третьем чтении.