В Азербайджане учреждается новая медаль в честь 75-летия победы в ВОВ

В Азербайджане учреждается новая медаль.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента).

В связи с учреждением юбилейной медали в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне (1945-2020) на обсуждение было вынесено изменение в закон "Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики".

После обсуждения на заседании предложение было принято в третьем чтении.