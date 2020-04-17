Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеоролгии министерства экологии и природных ресурсов.

Утром местами туман, умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-11, днем - 14-19 градусов тепла, в Баку ночью - 9-11, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами туман, умеренный западный ветер.

Ночью - 6-11, днем - 20-25 градусов тепла, в горах ночью - 1-6, днем - 10-15 градусов тепла.