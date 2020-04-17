В Азербайджане дети, лишившиеся родительской опеки, могут получить квартиры

В Азербайджане детям, лишенным родительской опеки, может быть выдана жилплощадь.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос в связи с этим отражен в поправке в закон "О социальной защите детей, потерявших родителей и лишившихся родительской опеки", которая обсуждается на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, потерявшим родителей и лишившимся родительской опеки детям, которые относятся к малообеспеченной группе населения и нуждаются в социальной защите, в установленном Жилищным кодексом Азербайджана порядке на основании арендного контракта будет предоставлена жилая площадь.

Документ был вынесен на голосование и принят в первом чтении.