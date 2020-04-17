Полная отмена режима карантина в Азербайджане может привести к резкому увеличению случаев заражения

В Азербайджане необходимо поэтапно снимать ограничения в рамках режима карантина, так как его полная отмена может привести к резкому увеличению случаев заражения.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend заведующий отделом Центра общественного здравоохранения и реформ (ЦОЗР) министерства здравоохранения Набиль Сеидов.

По его словам, после того, как стабильное снижение динамики заражения будет наблюдаться в течение следующих 2-3 недель, вопрос смягчения карантинного режима может быть заново пересмотрен: "Польза от применения строгих карантинных мер давно доказана. Это опыт Китая и других стран, охваченных пандемией коронавируса, а не просто прихоть, и он показывает, что применение этих мер напрямую ведет к стабилизации и снижению случаев заражения".

Сеидов отметил, что, в отличие от многих инфекций, COVID-19 передается тремя способами, риск заражения им выше, заболевание на начальной стадии может длиться бессимптомно до 14 дней: "Следовательно, содержание на карантине обязательно для профилактики массового заражения. Учитывая высокий уровень летальных исходов в результате данного заболевания, особенно для пожилых людей, применение карантинных мер очень важно".

Он добавил, что в Азербайджане в результате введения с 5 апреля строгих карантинных правил к 10-11 апреля наблюдается серьезное снижение числа инфицированных. Но, несмотря на это, мониторинг должен быть продолжен.

"В Азербайджане предпринимаются все возможные шаги для борьбы с болезнью, именно в результате которых ситуация в стране находится под контролем.

"Никто не знает и не может предсказать, когда закончится пандемия коронавируса. Ситуация с COVID-19 в мире постоянно меняется, и решения принимаются в соответствии с текущим положением. Оперативный штаб при Кабинете министров также после 20 апреля примет правильное решение, исходя из ситуации". - подытожил Сеидов.