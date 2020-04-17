https://news.day.az/society/1225036.html В Азербайджане выросло число трудовых договоров в частном секторе
В Азербайджане выросло число трудовых договоров в частном секторе
В сравнении с началом года число трудовых договоров, заключенных в частном секторе Азербайджана, выросло на 80 тысяч, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.
Также отмечается, что находятся под контролем вопросы сокращений, необоснованного увольнения работников в негосударственном секторе, сохранения рабочих мест.
С этой целью минтруда направило работодателям соответствующие уведомления-предупреждения.
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