В системе "ASAN Login" зарегистрировалось 1 000 000 пользователей

В системе "ASAN Login" уже зарегистрировалось 1 000 000 пользователей. Это означает, что уже более 1 000 000 граждан с помощью системы "ASAN Login" могут воспользоваться цифровыми услугами, не выходя из дома, экономя время и ресурсы.

Как сообщили Day.Az в Агентстве, с 1 апреля по сегодняшний день 1 миллион пользователей воспользовались системой "ASAN Login" около 2 миллионов раз.

В систему "ASAN Login" можно зайти при помощи ИИН (FIN) пользователя, "ASAN imza", электронной подписи и подписи ЦУБС (Центр услуг банковских сертификатов).