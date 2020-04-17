Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для защиты населения и предотвращения широкого распространения на территории страны коронавирусной инфекции (COVID-19).

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend народный артист Азербайджана, известный оперный исполнитель Самир Джафаров.

"К карантинному режиму необходимо относиться со всей серьезностью. У нас ситуация не такая, как во многих странах мира. Но если у нас ситуация лучше - это вовсе не означает, что мы можем расслабиться, нам следует строго выполнять все рекомендуемые в данной ситуации предписания и оставаться дома", - сказал народный артист.

Самир Джафаров пожелал всем медицинским работникам сил и крепкого здоровья, а их семьям большого терпения.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение движения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничений движения в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.