Внесены изменения в закон Азербайджана "О дорожном движении"
Семь процентов штрафов, взысканных за нарушение правил дорожного движения, перечислят в госбюджет.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, такое решение отражено в предлагаемых изменениях в закон "О дорожном движении", обсуждаемого на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента).
Согласно предложенным изменениям, семь процентов штрафов, наложенных за нарушение правил дорожного движения и других дополнительных платных услуг, будет перечислено в госбюджет в целях обеспечения безопасности дорожного движения и усиления социальной защиты работников учреждений, определенных соответствующим органом исполнительной власти.
Изменения были внесены на голосование и приняты в первом чтении.
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