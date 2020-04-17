Оштрафованы еще 120 человек, отправивших ложную информацию на 8103

Задержаны и выявлены лица, которые отправляли на номер 8103 "Системы получения и мониторинга разрешений во время применения специального карантинного режима" СМС с индексом 3 с намерением выйти из дома под предлогом участия в похоронах.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, за период 16-17 апреля на территории Баку и отдельных районов республики всего были выявлены 120 человек, нарушивших правила карантина, они были доставлены в управления, отделы и отделения полиции. В их отношении были приняты меры по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках, предъявлен штраф в размере 100 манатов.

"Доводим до сведения, что каждое обращение на номер 8103 строго расследуется. Поэтому граждане не должны злоупотреблять этой услугой. В противном случае такое поведение будет расцениваться как нарушение требований карантинного режима, в отношении этих лиц будут приняты серьезные меры", - говорится в сообщении.