Минэкологии Азербайджана планирует многократно увеличить штрафы за браконьерство

Министерство экологии и природных ресурсов в ближайшее время представит правительству Азербайджана предложения о многократном увеличении штрафов за браконьерство, сказал в пятницу Trend начальник Госслужбы экологической безопасности минэкологии Хикмет Ализаде, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время штрафы за незаконную охоту определяются постановлением Кабмина № 176, в котором по каждому виду указана конкретная сумма.

Сказав, что размеры штрафов недостаточны, Ализаде добавил, что в новом проекте по некоторым видам охоты суммы штрафов предлагается увеличить даже в 10 раз: "Минэкологии хочет многократно увеличить размеры штрафов. Это делается с целью пресечения браконьерства. Если штрафы будут значительные, то это может побудить людей серьезно задуматься о том, что им придется выплачивать сумму штрафа долгое время, и перестать заниматься незаконной охотой. Поэтому в ближайшее время размеры штрафов будут многократно увеличены".