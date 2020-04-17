В Азербайджане выявлено еще 57 случаев инфицирования коронавирусом, 68 выздоровевших

В Азербайджане выявлено еще 57 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 68 человек, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, на сегодняшний день в стране выявлено 1 340 случаев инфицирования коронавирусом, излечились 528, скончались 15 человек. В больницах особого режима продолжается лечение 797 лиц. Состояние 26 больных оценивается как тяжелое, 35 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период для выявления новых случаев инфицирования проведено 86 607 тестов.