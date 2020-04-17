В Азербайджане выросла торговля фармпродукцией и медицинскими товарами

В январе-марте текущего года в Азербайджане потребители израсходовали 144,7 млн манатов в розничной торговой сети для покупки фармацевтической продукции и медицинских товаров.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, этот показатель больше показателя за аналогичный период прошлого года на 30,5%. Только за прошлый месяц населению было продано фармацевтической продукции и медицинских товаров на сумму 53,4 млн манатов, что по сравнению с февралем больше 5,1%.

Отметим, что за отчетный период 1,6% израсходованных потребителями средств в розничной торговой сети приходится на фармацевтическую продукцию и медицинские товары.