https://news.day.az/society/1225162.html В Азербайджане выросла торговля фармпродукцией и медицинскими товарами - ЦИФРЫ
В Азербайджане выросла торговля фармпродукцией и медицинскими товарами - ЦИФРЫ
В январе-марте текущего года в Азербайджане потребители израсходовали 144,7 млн манатов в розничной торговой сети для покупки фармацевтической продукции и медицинских товаров.
Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по статистике, этот показатель больше показателя за аналогичный период прошлого года на 30,5%. Только за прошлый месяц населению было продано фармацевтической продукции и медицинских товаров на сумму 53,4 млн манатов, что по сравнению с февралем больше 5,1%.
Отметим, что за отчетный период 1,6% израсходованных потребителями средств в розничной торговой сети приходится на фармацевтическую продукцию и медицинские товары.
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