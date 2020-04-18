В Баку проводится дезинфекция более 150 основных улиц и проспектов
В Баку проводится дезинфекция более 150 основных улиц и проспектов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Исполнительной власти Баку, в целях дальнейшего усиления мер по борьбе с пандемией коронавируса (COVID-19) в столице принимаются дополнительные усиленные меры во всех районах столицы.
Дезинфекционные работы проводятся специальными химическими веществами.
Работы по графику проводятся с 05:00 как на центральных улицах города, так и основных улицах других районов Баку.
Личный состав МВД, наряду с исполнением служебных обязанностей, по собственной инициативе подключился к этому процессу, предоставив для данных работ 8 специальных автотранспортных средств.
МЧС также привлек к этим работам две единицы техники.
Кроме того, более 2000 работников коммунальных служб столицы с помощью дезинфекционных аппаратов осуществляют медико-профилактические работы на территориях вдоль дорог, в парках и на площадях, остановках, перед различными объектами и т.д.
Поскольку дезинфекция проводится специальными химическими веществами, те, кто ее проводит, обеспечены специальной защитной одеждой, масками и другими необходимыми средствами защиты.
Наряду с этим, дважды в день в зданиях на балансе департамента Исполнительной власти Баку, в блоках и на лестничных пролетах, в лифтовых кабинах и вокруг них, на контейнерных площадках, куда выбрасывается мусор, во дворах и кварталах, установленных здесь спортивно-развлекательных сооружениях проводятся медико-профилактические и дезинфекционные меры.
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