Запускается портал для возвращения азербайджанцев на родину

Сегодня запускается портал www.evegedirem.info для наших соотечественников, желающих вернуться в Азербайджан.

Как сообщает Day.Az, портал разработан для граждан Азербайджана, проживающих за рубежом.

Таким образом, азербайджанцы, желающие вернуться на родину из-за рубежа, будут зарегистрированы и записаны в очередь через этот сайт.

Портал будет запущен сегодня в 10:00 по московскому времени (11:00 по бакинскому времени). На начальном этапе внимание будет уделено нашим гражданам, находящимся в России.