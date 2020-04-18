https://news.day.az/society/1225258.html Запускается портал для возвращения азербайджанцев на родину
Запускается портал для возвращения азербайджанцев на родину
Сегодня запускается портал www.evegedirem.info для наших соотечественников, желающих вернуться в Азербайджан.
Как сообщает Day.Az, портал разработан для граждан Азербайджана, проживающих за рубежом.
Таким образом, азербайджанцы, желающие вернуться на родину из-за рубежа, будут зарегистрированы и записаны в очередь через этот сайт.
Портал будет запущен сегодня в 10:00 по московскому времени (11:00 по бакинскому времени). На начальном этапе внимание будет уделено нашим гражданам, находящимся в России.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре