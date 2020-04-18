https://news.day.az/society/1225306.html В Баку проводится массовая дезинфекция улиц - ФОТО
В Баку проводится массовая дезинфекция улиц - ФОТО
Сегодня более 150 главных улиц и проспектов Баку дезинфицируются специальными химикатами.
В связи с этим жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.
Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo представляет фото проводимых в городе работ по дезинфекции:
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