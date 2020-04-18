В Баку проводится массовая дезинфекция улиц

Сегодня более 150 главных улиц и проспектов Баку дезинфицируются специальными химикатами.

В связи с этим жителей просят не выходить на улицу без крайней необходимости.

Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo представляет фото проводимых в городе работ по дезинфекции: