https://news.day.az/society/1225319.html Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос начала учебного процесса
Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос начала учебного процесса
Распространившаяся в соцсетях информация о том, что якобы с 10 мая в общеобразовательных школах будет возобновлен учебный процесс для учащихся старших классов, не соответствует действительности.
Как передает Day.Az, об этом сказал Trend завсектором по связям с общественностью министерства образования Джасарет Валехов.
"Какого-либо решения о возобновлении учебного процесса в школах с 10 мая для учащихся старших классов, то есть 9-го, 10-го и 11-го классов, нет. Просим граждан доверять только официальной информации", - сказал он.
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