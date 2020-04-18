За нарушение карантина оштрафованы 27587 водителей

За нарушение особого карантинного режима, введенного в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), с 00:00 17.04.2020 до 00:00 18.04.2020 сотрудники Главного управления государственной дорожной полиции задержали 2185 человек, управлявших транспортными средствами на автомобильных дорогах республики. Они были привлечены к административной ответственности по статье 211 Кодекса Азербайджанской Республики об административных проступках.

Как сообщили Day.Az в Управлении, в целом с 01.04.2020 года по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима на автомобильных дорогах республики, привлечены к административной ответственности 27587 участников движения.