В период карантина почтовые отделения Азербайджана будут работать и по воскресеньям

Все почтовые отделения ООО "Азерпочт" при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (кроме почтовых отделений номер 10, 14 и 114) будут функционировать и по воскресеньям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство, цель этого решения заключается в дальнейшем повышении уровня услуг, оказываемых населению в режиме особого режима карантина, применяемого правительством Азербайджана, а также обеспечение оперативности в процессе предоставления единовременной выплаты безработным.

Почтовые отделения, расположенные в столице и регионах, будут обслуживать граждан в воскресенье с 09:00 до 17:00.

Отметим, что центры обслуживания Şəbəkə в Баку, Сумгайыте, Джалилабаде, Загатале и Агдаше также обслуживают граждан в эти часы.