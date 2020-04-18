В Азербайджане выявлено 33 новых случая инфицирования коронавирусом, 62 человека выздоровели, трое скончались

В Азербайджане выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом, 62 человека выздоровели, передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба Кабмина.

Согласно информации, скончались трое граждан, результаты тестов на коронавирус которых оказались положительными.

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На сегодняшний день в стране выявлено 1373 случая инфицирования коронавирусом, из них излечились 590, скончались 18 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 765 лиц, из них состояние 21 оценивается как тяжелое, 30 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.