https://news.day.az/society/1225506.html Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана могут возобновить 4 мая
Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана могут возобновить 4 мая
Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана могут возобновить 4 мая.
Как передает Day.Az, соответствующее решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов
Согласно распоряжению, с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа на территории Азербайджана с 20 апреля по 2 мая 2020 года (первым учебным днем считается 4 мая) во всех учебных заведениях на территории Азербайджанской Республики приостановлен учебно-воспитательный процесс и отложены все соответствующие мероприятия.
Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
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