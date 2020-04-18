Занятия в школах и ВУЗах Азербайджана могут возобновить 4 мая.

Как передает Day.Az, соответствующее решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов

Согласно распоряжению, с целью предотвращения распространения коронавируса нового типа на территории Азербайджана с 20 апреля по 2 мая 2020 года (первым учебным днем считается 4 мая) во всех учебных заведениях на территории Азербайджанской Республики приостановлен учебно-воспитательный процесс и отложены все соответствующие мероприятия.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.