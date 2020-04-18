https://news.day.az/society/1225517.html Азербайджано-грузинская граница будет закрыта до 4 мая
Азербайджано-грузинская граница будет закрыта до 4 мая
В связи с продлением в Азербайджане особого карантинного режима азербайджано-грузинская граница будет закрыта до следующего месяца.
Как передает Day.Az, решение об этом 18 апреля подписал премьер-министр Али Асадов.
Cогласно решению Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 апреля 2020 года, в соответствии со статьей 25 Закона Азербайджанской Республики "О санитарно-эпидемиологической безопасности", закрытие государственной границы между Азербайджанской Республикой и Грузией продлено до 00:00 часов 4 мая 2020 года
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