Православные христиане Азербайджана отметили Пасху

Пасха - один из древнейших, важных и радостных праздников христиан. День святой Пасхи - праздник Воскресения Иисуса Христа - в этом году по православному календарю отмечался в ночь с 18 на 19 апреля. По традиции в канун праздника - с утра в четверг верующие пекут куличи, вечером готовят пасху, в субботу несут их в церковь - освящать, а в ночь с субботы на воскресенье в христианских религиозных храмах проходит служба, знаменующая собой начало Пасхи и праздник Воскрешения Христа.

В Светлое Христово Воскресение принято собираться за пасхальным столом, угощать друг друга пасхой и куличами, приветствовать друг друга словами: "Христос Воскресе!".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в этом году из-за усиления карантинного режима в стране в связи с пандемией коронавируса Пасхальное богослужение было совершено в православных храмах без прихожан. В церемонии приняло участие только духовенство.

В поздравительном послании Президента Азербайджана Ильхама Алиева православным христианам говорится, что в этом году Пасха совпала со временем, когда человечеству угрожает опасная эпидемия, охватившая весь мир. Глава государства выразил уверенность, что наши соотечественники продемонстрируют высокую ответственность, согласие и организованность в борьбе с глобальным злом, с которым мы столкнулись, наш народ успешно преодолеет и это сложное испытание.

"В день светлой Пасхи, считающейся символом обновления, возрождения, единства и равенства, еще раз желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия вашим семьям", - отмечается в поздравительном послании.