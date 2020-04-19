В Баку ожидается до 21 градуса тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 апреля.

Как сообщили в воскресенье Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром местами туман.

Северный ветер заменится южным ветром днем.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 9-12, днем - 18-23 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 19-21 градусов тепла.

Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 70-80 процентов ночью, 45-50 процентов днем.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются дожди. Местами туман. Ветер умеренный, западный.

Температура воздуха составит ночью 8-13, днем - 23-28 градусов тепла, в горах ночью -3-8 градусов, днем - 12-17 градусов тепла.