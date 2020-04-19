В Азербайджане продлены ограничения на движение пассажирских поездов

Как известно,в целях более эффективной охраны жизни и здоровья людей, резкого сокращения скорости распространения вируса было признано целесообразным продлить введенный на территории Азербайджана карантинный режим.

В этом контексте Кабинетом министров принято решение о продлении особого карантинного режима с 00:00 20 апреля 2020 года до 00:00 4 мая 2020 года. В связи с этим все меры, отмеченные в постановлении Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 2 апреля 2020 года номер 124, в том числе ограничения, введенные на въезд и выезд с территории Азербайджанской Республики наземным и воздушным транспортным путем, за исключением грузоперевозок, местные авиаполеты, продлеваются до 00:00 часов 4 мая 2020 года.

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", согласно этому решению, пассажирские поезда Баку-Тбилиси-Баку (до станции Беюк Кесик), Баку-Беюк Кесик-Баку, Баку-Кёчерли-Балакян-Баку, Баку-Астара-Горадиз-Баку и Баку-Гянджа-Баку не будут работать до указанной даты.

Напомним, что поезда, курсирующие по Абшеронской кольцевой железной дороги, будут при этом обслуживать сотрудников предприятий, которые нуждаются в продолжении своей деятельности в дни карантина, по установленному ранее графику.