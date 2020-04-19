В Азербайджане выявлено еще 25 случаев инфицирования коронавирусом,122 человека выздоровели, один скончался

В Азербайджане выявлено 25 новых случая заражения коронавирусом, 122 человека выздоровели, один человек умер, передает Day.Az со ссылкой на сообщение Оперативного штаба Кабмина.

Согласно информации, скончался гражданин 1940 года, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными. Он также страдал от ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и постинфарктного кардиосклероза.

На сегодняшний день в стране выявлено 1398 случаев инфицирования коронавирусом, из них излечились 712, скончались 19 человек. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 667 лиц, из них состояние 19 оценивается как тяжелое, 26 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период было проведено 95 747 тестов для выявления новых случаев заражения.