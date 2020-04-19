Мушвиг Джафаров: Все шаги, предпринимаемые государством направлены на страхование здоровья, безопасности и будущего граждан

Меры, предпринимаемые государством по улучшению занятости и социального благополучия населения в период пандемии, направлены на страхование здоровья, безопасности и будущего граждан. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Мушвиг Джафаров, передает Day.Az.

По словам депутата, в борьбе с коронавирусной пандемией каждый гражданин должен приветствовать деятельность государства и поддерживать решения главы государства: "Каждый гражданин Азербайджана должен понимать, что результаты предпринятых шагов в нашей стране противостоят широкому размаху распространения вируса. Это является следствием того, что под руководством Президента Ильхама Алиева в стране принимаются широкомасштабные меры против коронавирусной пандемии (COVID-19), в том числе проводится активная политика в целях поддержки занятости и социального благополучия.

Утвержденный Президентом Ильхамом Алиевым план мероприятий от 19 марта текущего года направлен на поддержку занятости и социального благополучия граждан страны. 17 апреля Президент Ильхам Алиев провел заседание посредством видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения и министра экономики. В своем выступлении глава государства дал поручения и рекомендации по расширению охвата страховых выплат по безработице.В период с апреля по декабрь 2020 года эта мера должна охватить 20 тысяч человек, и на эти цели будет выделено 20 миллионов манатов из Фонда страхования по безработице. Страховая выплата по безработице будет распространяться на лиц, у которых истек срок трудового договора, а также граждан, уволенных по собственному заявлению.

Кроме того, в целях обеспечения социальной защиты граждан продлены сроки страховых выплат и выделено 600 тысяч манатов для двух тысяч человек, у которых истек срок выплаты страхового возмещения по безработице и работников профессиональных курсов".

Программа самозанятости, начатая по распоряжению Президента Ильхама Алиева от 7 апреля 2016 года в нынешней ситуации находится в центре внимания: "Президент, на видеосовещании посвященном социально-экономическим итогам первого квартала года, положительно оценил участие 12 тысяч семей в программе самозанятости в 2020 году. Он дал рекомендации и поручения правительству по расширению и ускорению реализации программы самозанятости.

Несмотря на все эти трудности, наше государство, как и всегда, в этот трудный день находится рядом со своими гражданами, защищает и заботится о них"", - подытожил парламентарий.