https://news.day.az/society/1225741.html В Азербайджане за сутки оштрафовали 2055 водителей - за нарушение карантина
В Азербайджане за сутки оштрафовали 2055 водителей - за нарушение карантина
В Азербайджане за прошедшие сутки за нарушение особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных правонарушениях 2 055 участников дорожного движения.
Об этом сообщает сегодня Trend со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.
В целом с первого апреля по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима в стране были привлечены к ответственности 29 642 участников дорожного движения.
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