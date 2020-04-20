В Азербайджане уже 230 тыс. человек получили единовременные выплаты

В Азербайджане еще 30 тысячам человек, зарегистрированных как безработные, осуществлена единовременная выплата средств в размере 190 манатов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана, таким образом, министерством, начиная с девятого апреля, обеспечен перевод разовых средств в филиалы банков и почтовые отделения для 230 тысяч безработных.

Отметим, что при перечислении средств по единовременным выплатам безработным лицам, после их обращения на указанный ими номер телефона отправляется СМС-сообщение. После получения сообщения эти лица получают соответствующее разрешение на выход из дома и им выплачивают единовременную выплату в почтовом отделении или в отделении (филиале) банка, как указано в СМС-сообщении.

Процесс обеспечения единовременными выплатами продолжается ежедневно.