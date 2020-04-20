В Азербайджане за нарушение карантина за сутки оштрафованы 1874 водителя

В Азербайджане с 00:00 19.04.2020 года по 00:00 20.04.2020 за нарушение особого карантинного режима, введенного для предотвращения распространения коронавирусной (COVID-19) инфекции, были привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 211 Кодекса об административных проступках 1 874 участника дорожного движения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

В целом с первого апреля по сегодняшний день к административной ответственности за нарушение особого карантинного режима в стране были привлечены 31 516 участников дорожного движения.