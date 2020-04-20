В Азербайджане подготовят современные программы обучения для колледжей

Кабмин Азербайджана подготовит современные программы обучения по новым утвержденным специальностям в колледжах.

Об этом сказал советник министра образования Эльнур Мамедов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, программы буду служить повышению качества подготовки специалистов в колледжах.

Он напомнил, что прежняя классификация специальностей колледжей была утверждена 10 лет назад и по ней до сих проводится кадровая подготовка.

Мамедов добавил, что 141 специальность в новой классификации определяет требования с учетом современного рынка труда, предложения и мнения работодателей, потребности в современных кадрах среднего специального образования и международный опыт.

По его словам, в новой классификации некоторые специальности объединены, некоторые дополнены, несоответствующие специальности исключены из нее. К примеру, добавлена специальность инклюзивного обучения, некоторые преподавательские специальности исключены, к сельскохозяйственным специальностям добавлены агротуризм, гидромелиорация и защита почвы, водные биоресурсы и аквакультура, существенно обновлены технические и технологические специальности (компьютерные системы, телекоммуникационные сети). Кроме того, выпускники школ с полным средним образованием будут обучаться в колледжах по всем специальностям (кроме медицинских) 2 года.

Мамедов сказал, что прием по обновленным специальностям начнется в 2021-2022 учебном году.