https://news.day.az/society/1225866.html В армии Азербайджана началось увольнение в запас
В армии Азербайджана началось увольнение в запас
С сегодняшнего дня началось увольнение в запас военнослужащих срочной воинской службы армейских частей, находящихся в подчинении министерства обороны Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.
Личный состав, уволенный в запас по поручению министра обороны, транспортными средствами министерства обороны будут доставлены в города и районы в организованном порядке.
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