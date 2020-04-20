В армии Азербайджана началось увольнение в запас

С сегодняшнего дня началось увольнение в запас военнослужащих срочной воинской службы армейских частей, находящихся в подчинении министерства обороны Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны.

Личный состав, уволенный в запас по поручению министра обороны, транспортными средствами министерства обороны будут доставлены в города и районы в организованном порядке.

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