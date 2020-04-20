https://news.day.az/society/1225887.html В Бакинской высшей школе нефти начались онлайн-экзамены
В Бакинской высшей школе нефти начались онлайн-экзамены
Бакинской высшей школе нефти (БВШН) начались онлайн-экзамены. Финальный экзамен был организован онлайн для студентов, которые прошли все уроки весеннего семестра 2019/2020 учебного года, сообщает Day.Az со ссылкой на БВНШ.
Первыми в финальных экзаменах приняли участие студенты 5 курса факультетов нефтегазовой инженерии и инженерии по автоматизации технологических процессов. Около 70 студентов приняли участие в экзамене "Основы оказания первой медицинской помощи в гражданской обороне".
Во время 3-часового экзамена студенты ответили на 25 вопросов. Экзамены проводились посредством LMS (Learning Management System - Система управления обучением).
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