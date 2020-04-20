Управление мусульман Кавказа издало фетву о начале месяца Рамазан

Управление мусульман Кавказа (УМК) издало фетву о начале священного месяца Рамазан, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно фетве, первый день священного месяца Рамазан придется на 25 апреля.

Праздник Рамазан придется на 24 мая.

Даты начала месяца Рамазан и праздника определяются на основе подсчетов Шамахинской астрофизической обсерватории (ШАО) Национальной академии наук Азербайджана.