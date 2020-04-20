Азер Бадамов: Тысячи благодарственных писем Президенту Ильхаму Алиеву - доказательство безупречности социальной политики Азербайджана

Пандемия коронавируса принесла много проблем, которые отчетливо наблюдаются в мировой экономике.

Об этом в интервью Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азер Бадамов.

Как заявил наш собеседник, особый карантинный режим, введенный в связи с пандемией, привел либо к приостановке многих сфер деятельности, либо к тому, что люди начали работать на дому.

"В ответ на призыв Президента Ильхама Алиева не закрывать рабочие места, предприниматели не только выполнили это, но и подписали 10 000 новых договоров и узаконили много рабочих мест. Наше государство, как и всегда, находится рядом со своими гражданами и мобилизовало все свои ресурсы, чтобы уменьшить негативное влияние пандемии коронавируса на благосостояние граждан. Эти меры будут продолжены до конца карантинного периода, и я высоко оцениваю своевременное применение программ государственной поддержки", - сказал он.

По мнению парламентария, влияние пандемии на экономику Азербайджана было неизбежным.

"Президент Ильхам Алиев создал Оперативный штаб при Кабинете министров для эффективной борьбы с пандемией. Оперативный штаб анализирует ситуацию каждый день и принимает решения. Глава государства также поручил правительству разработать план действий по минимизации негативного воздействия на экономику и по повышению социального обеспечения страны. Согласно распоряжению, правительство создало четыре рабочие группы и определило несколько сфер, которым пандемия оказала непосредственное влияние. Меры, разработанные рабочими группами, включают государственную поддержку экономической активности, занятости и социального обеспечения, а также поддержание макроэкономической стабильности", - отметил Бадамов.

Депутат считает, что наиболее тревожными вопросами для населения страны были занятость и социальное обеспечение.

"Рабочая группа, созданная под руководством министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева, усердно работала над выявлением наиболее уязвимых групп населения и определила 10 направлений, которые нуждаются в большей государственной поддержке. Было предусмотрено около 3 миллиардов манатов на реализацию этих программ из государственного бюджета для социальной защиты 2,5 миллиона человек.

Программа охватывает все слои населения, нуждающиеся в государственной поддержке, и, по распоряжению Президента Ильхама Алиева, рамки дальнейшей государственной поддержки были дополнительно расширены путем упрощения условий. Государственная поддержка, оказываемая малообеспеченным лицам, в значительной степени поможет облегчить временные финансовые трудности людей, которые были вынуждены оставаться дома вследствие особого карантинного режима", - полагает депутат.

Приведя в пример все выше перечисленное, наш собеседник заявил, что данные меры подтверждают слова Президента Ильхама Алиева "В центре нашей политики находится гражданин Азербайджана" и "Азербайджанское государство всегда рядом со своими гражданами".

"В основе политики Президента Ильхама Алиева лежит гражданин Азербайджана. Мобилизация всех экономических ресурсов государства на благо своих граждан в трудное для мира время доказывает это еще раз. Из двух важных факторов в данной ситуации - защитить экономику или защитить здоровье людей - глава государства отдал предпочтение второму. Это был очень правильный выбор. Потому что можно восстановить экономику в здоровой стране. Если бы мы не предприняли своевременные профилактические меры, то случаи инфицирования коронавирусом в нашей стране исчислялось бы десятками тысяч, а число летальных исходов превысило бы 1000", - напомнил парламентарий.

Поскольку выбор был сделан в пользу здоровья людей, продолжил наш собеседник, Азербайджану удалось минимизировать распространение коронавируса.

"Вовлечение в столь короткие сроки более 20 больниц и современной новой клиники в лечении пациентов с коронавирусом, начало строительства 10 новых модульных больниц, налаживание производства медицинских масок и дезинфицирующих средств, эвакуация более 15 000 наших граждан из зарубежных стран за счет государства и их размещение в самых современных отелях свидетельствует о заботе государства о гражданах", - констатировал Бадамов.

Депутат также заметил, что во время карантинного режима некоторые силы, работающие на врагов Азербайджана из-за рубежа и внутри страны, пытались дестабилизировать ситуацию в стране, затмевая своевременные меры, принятые государством, и социальную поддержку, оказываемую населению.

"Однако наши граждане дали им достойный ответ. Это тысячи благодарственных писем, поступающие на имя Президента Ильхама Алиева. Это ненависть нашего народа к предателям, которые хотят разрушить политическую стабильность в стране, наши достижения и нашу независимость. В заключение хочу отметить, что Азербайджанское государство всегда с народом, власть и единство народа непоколебимы. Мы сильны вместе!", - заключил Азер Бадамов.

Абдул Керимханов