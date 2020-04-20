В Азербайджане ожидается до 28 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщили в понедельник Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами туман, умеренный юго-западный ветер утром сменится на порывистый северо-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 9-13, днем - 15-19 градусов тепла, в Баку ночью - 10-12, днем - 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 40-45 процентов.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди с грозами. На горных территориях возможен снег, ночью и утром - туман, западный ветер местами с усилениями.

Температура воздуха ночью - 8-13, днем - 23-28, в горах ночью - 3-8, днем - 10-15 градусов тепла.