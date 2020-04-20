Дорожная полиция прокомментировала вопрос роспуска контрольно-пропускных пунктов

Главное управление государственной дорожной полиции Азербайджана прокомментировало информацию о роспуске контрольно-пропускных пунктов в стране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Xezerxeber.az, начальник отдела по связям с общественностью ГУДП, полковник Кямран Алиев заявил, что в настоящее время на межрайонных дорогах имеются различные стационарные посты.

"С 19-го числа этого месяца организовано несколько дополнительных постов, которые также действуют в настоящее время. В основном это посты, контролирующие доступ к административной территории столицы. Но в Баку эти посты перемещаются в разные места и в разное время. В зависимости от условий посты устанавливаются на различных частях улиц и на перекрестках. Распускать посты слишком рано", - сказал Алиев.