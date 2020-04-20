Главврач Кямран Мусаев: Азербайджан представлен как пример в успешной борьбе с коронавирусом

Можно наблюдать существенные различия между странами по результатам борьбы с коронавирусом. Первым определяющим фактором успеха в решении данной проблемы является своевременное принятие превентивных мер. Сегодня в этом плане Азербайджан уже служит примером всему миру.

Как передает Day.Az, об этом заявил Trend главный врач Центральной клинической больницы в интервью в рамках видеопроекта информационного агентства Trend PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah Камран Мусаев.

По его словам, страны, которые своевременно приняли профилактические меры, оказались более успешными в борьбе с коронавирусом.

"С первого дня официального заявления о факте распространения коронавируса был дан старт принятию мер этом направлении под личным контролем Президента Ильхама Алиева. В результате реализации превентивных мер Азербайджан теперь находится в списке стран, успешно борющихся с коронавирусом", - подчеркнул он.

Мусаев отметил, что подход главы государства к этому вопросу, принимая во внимание нашу национальную солидарность и карантинные меры, обеспечат нам полную победу в этой борьбе.

"На недавнем совещании глава государства заявил: "Приоритетным вопросом для нас являются здоровье людей, их жизнь и социальная защита". Мне кажется, что это выражение нашего Президента демонстрирует пристальное внимание власти к защите здоровья населения. Именно в этом заключается главный критерий, лежащий в основе успеха Азербайджана в борьбе с коронавирусом", - отметил он.

Главврач добавил, что с медицинской точки зрения наше здравоохранение полностью подготовлено к пандемии коронавируса.

"Так, в нашей стране большинство медицинских учреждений оснащены необходимым передовым оборудованием. В профилактике пандемии очень важна ранняя диагностика этого заболевания. Для этого в нашей стране были созданы специальные медицинские лаборатории, значение которых сегодня неоспоримо как в диагностике, так и в профилактике вируса. В то же время крупнейшие больницы нашей страны открыты для пациентов с коронавирусом, в том числе недавно открывшаяся при участии Президента Ильхама Алиева новая самая современная "Ени клиника". Естественно, здесь особо следует отметить тот факт, что все работники здравоохранения в нашей стране объединили усилия для борьбы с этим недугом. Азербайджан уже вошел в число стран, успешно борющихся с коронавирусом, явившись примером для мира",- сказал он.