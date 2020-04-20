Задания на портале "Виртуальная школа" не повлияют на оценки учащихся

Задания, размещенные на портале "Виртуальная школа", не окажут влияния на оценку учащихся, это просто тесты, с помощью которых учащиеся могут проверить свои знания.

Об этом сказал начальник Управления информатизации образования министерства образования Вюсал Ханларов, передает Day.Az.

По его словам, учащиеся по-разному относятся к этой платформе: "Некоторые обсуждают друг с другом заданные тесты, другие просто беседуют, используя портал для общения".

Ханларов отметил, что 85% пользователей проекта "Виртуальная школа" - это пользователи программы "Android": "Это значит, что 85% пользователей входят в систему посредством телефона. Сегодня этой платформой больше пользуются через телефон, а потом через компьютер".

Отметим, что в связи с пандемией коронавируса с начала марта во всех учебных заведениях был приостановлен учебный процесс. В связи с этим минобразования со второго апреля запустило проект "Виртуальная школа", нацеленный на обеспечение интерактивности телеуроков, транслируемых министерством образования, и на расширение образовательных возможностей при удаленном обучении.