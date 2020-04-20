https://news.day.az/society/1226020.html В Гяндже задержан нарушитель карантина, выдававший себя за военного - ВИДЕО
В Гяндже задержан нарушитель карантина, выдававший себя за военного - ВИДЕО
Сотрудники патрульно-постовой службы Главного управления полиции города Гянджи во время несения службы на территории города за подозрительное неадекватное поведение задержали и доставили в отделение полиции человека в военной форме.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, было установлено, что ранее судимый 23-летний житель Гянджи Мурадов Кирилл Эльман оглу одел форму военного, чтобы свободно передвигаться по городу, нарушая тем самым правила карантинного режима.
По факту ведется расследование.
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