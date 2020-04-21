Есть все основания полалагть, что Азербайджан прошел пик пандемии

Интервью Day.Az с руководителем рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB, членом Оперативного штаба при Кабинете министров, врачом-инфекционистом Васифом Алиевым.

Сравнивая показатели за весь период пандемии, мы можем сегодня сказать, что показатели прошлой недели были намного лучше статистики предыдущего периода. Число проведенных тестов выросло, но при этом число выявленных фактов заражения значительно сократилось. Статистика идет на убыль, в выходной день было отмечено только 25 новых случаев заражения, в понедельник чуть больше - 38, но тоже в допустимых пределах.

Есть и скончавшиеся пациенты, но количество летальных исходов в общей массе зараженных коронавирусом в Азербайджане очень незначительно.

Очень радует нас, что число выздоровевших людей уже превысило число тех, кто еще находится на лечении, то есть составило большую часть инфицированных в Азербайджане за весь период пандемии. Преобладание числа выздоровевших над числом больных говорит о снижении эпидемической активности в республике.

Если говорить о проблемах минувшей недели, то это, в основном, были факты несоблюдения населением требований карантина. Эти вопросы решались правоохранительными органами. Особых проблем для нас, инфекционистов, не было. Медперсонал уже набрал опыт, в лечебных учреждениях имеются все условия, все препараты, необходимые для успешного лечения больных.

Еще неделю назад я в интервью Day.Az с осторожностью говорил о пике пандемии. Напомню, что были дни, когда у нас регистрировалось 104-105 новых случаев заражения при отсутствии выздоровевших. Но сегодня картина совсем другая, и мы можем начать говорить о том, что пик заражения в нашей стране пройден. Сегодня у нас имеются для этого объективные основания.

Эпидемическая ситуация меняется в позитивную сторону, фиксируется немного новых случаев заражения коронавирусом, и это, должен сказать, очень радостные для нас факты. Но мы все равно должны быть осторожны. И вот почему. Несмотря на хорошую статистику, этот результат должен быть закреплен, иначе при отмене карантина статистика вновь может начать расти. Поэтому карантин был продлен - чтобы соответствующие структуры имели возможность продолжать держать ситуацию под контролем.

Если карантин начать смягчить уже сегодня, это вызовет проблемы. Смягчение обязательно произойдет, но оно должно происходить поэтапно. Если народ хлынет на улицы, пока ситуация еще не стабилизировалась окончательно, могут возникнуть условия для повторного распространения вируса. Может возникнуть вторая волна.

Еще есть время - карантин продлен до 4 мая. Если статистика будет демонстрировать положительную динамику и дальше, то после 4 мая карантин может быть смягчен. Сегодняшние показатели позволяют говорить об этом. Но в любом случае, смягчение будет поэтапным и медленным, все меры не будут сняты одновременно.

Общую ситуацию с коронавирусом в нашей стране оцениваю на сегодняшний день положительно. Она показывает, что мы на правильном пути. И в плане мер, предпринимаемых государством, и в плане диагностики коронавируса, и в плане размещения и лечения больных. Думаю, мы выйдем из борьбы пандемией, как и отмечал Президент Ильхам Алиев, с наименьшими потерями. Азербайджан в числе стран, имеющих наиболее хорошие показатели инфицирования, выздоровления и смертности. У нас созданы все условия для того, чтобы держать ситуацию под контролем.

Лейла Таривердиева