В Губе задержаны молодые люди, нарушившие карантинный режим и устроившие застолье.

Как сообщили Day.Az в Губинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, 5 жителей села Нугеди-2 Губинского района, грубо нарушив требования особого карантинного режима, устроили застолье у озера Ченлибель на территории села.

Сотрудники Отдела полиции Губинского района задержали нарушителей и доставили их в отдел полиции, где каждому из них был выписан штраф в размере 100 манатов за нарушение статьи 211 Кодекса об административных проступках.