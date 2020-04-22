Карантин - это не наказание, не надо бояться. Это необходимая мера, ее нужно пройти

Карантин в Азербайджане продлен до 4 мая - и сопровождается он тем, что некоторые граждане в каком-то смысле начинают расслабляться, привыкать. Конечно, принятые в Азербайджане меры привели к тому, что сейчас статистика заражений выглядит крайне оптимистичной: количество выздоровевших растет день ото дня, а зараженных - наоборот, сокращается. Но именно сейчас как никогда важно сохранять бдительность и тщательно соблюдать правила - и лучше всего о важности карантина могут рассказать те, кто через него прошел.

Познакомим вас с человеком, который пробыл в карантине дольше каждого из нас. Тысячи граждан Азербайджана, вернувшиеся на родину еще до начала введения в стране жестких мер, в обязательном порядке помещались на карантин. Среди них был и бакинец Юрий Числов. Юрий - человек очень позитивного склада, и потому, пока другие пребывали в депрессии, начал размещать в соцсетях увлекательные репортажи о своих карантинных буднях и в какой-то мере помог многим, кто боялся возвращаться на родину из-за этого страшного слова "карантин", успокоиться и сесть в самолет. Наверняка, многие читали эти репортажи в Facebook.

Числов отбыл положенные две недели на карантине в пятизвездочном отеле в Лянкяране, затем две недели "отсидел" в обязательной самоизоляции уже дома в Баку. Сегодня карантин для него продолжается, уже совместно со всей страной.

"В начале марта поехал в гости в Санкт-Петербург. Тогда и представить не мог, что через несколько дней весь мир перевернется. Когда узнал о пандемии и закрытии границ, обратился в посольство Азербайджана, через несколько дней сообщили, чтобы ехал в Москву, откуда отправлялся чартерный рейс в Баку. Точнее в Лянкяран.

Уехал в начале марта, тогда никто еще не думал, что проблема вырастет до такого масштаба, будет введен карантин, закрыты границы. Единственное, что говорило о начинающейся пандемии, были сотрудники погранслужбы в аэропорту в медицинских масках.

Азербайджанская сторона уже тогда начала вывозить чартерными рейсами своих граждан, но работа эта только началась, царила некоторая неразбериха, у граждан, находящихся за рубежом, было недостаточно информации о происходящем. У тех, кто возвращался из благополучной на тот момент России, и мысли не было, что домой они попадут только через две недели", - рассказывает позитивный SMM-менеджер из Баку.

Числов торопился домой, чтобы успеть на праздники, но провести их пришлось не в столице, а в горах - в Лянкяране.

Со слов нашего собеседника, все происходило как в остросюжетном кинофильме. Когда самолет приземлился в Лянкяране, в салон вошли люди в белых костюмах химзащиты, и стало ясно, что дорога в Баку будет долгой.

Из аэропорта везли в сопровождении полиции с сиренами, перекрыли дороги. Все это выглядело как серьезная спецоперация, смеется Юрий.

"Люди волновались, не зная, что с ними будет дальше, а никто ничего сразу не разъяснил. Но в конечном итоге привезли нас в пятизвездочный отель Springs Wellness и разместили с комфортом. О том, что мы на карантине на четырнадцать дней, узнали только на следующий день. Ну что же поделать, начали "обживать" номер.

Неправда, что на карантине отбирают телефоны. Никаких проблем с этим не было. К условиям вообще никаких претензий нет. Было прекрасное обслуживание, вкусная качественная еда. Более того, спрашивали, кому что нужно, записывали и выполняли все наши пожелания. Ну, кому-то бритва нужна, кому-то лекарства. Раздавали бесплатно сигареты.

Особо всех интересует питание на карантине. Могу заверить, что кормили нас очень хорошо, разнообразно и качественно.

Немного расскажу про устройство быта в отеле. Так было при мне и, думаю, такой же режим сохраняется. На каждом этаже дежурит медперсонал, врач и медсестры, которые работают круглосуточно посменно. К медперсоналу можно обратиться за медикаментами и с разными вопросами касательно здоровья и самочувствия. На каждом этаже установлены специальные корзины для грязного белья. Если необходимо что-то постирать, кидаешь туда пакет с грязной одеждой, предварительно написав номер комнаты, на следующий день получаешь выстиранную и выглаженную одежду вывешенной на вешалке в коридоре.

Одним словом, все предусмотрено. С соседями по номеру тоже сложились очень хорошие отношения. Ребята были местные, лянкяранские. Жили в селе, располагавшемся километрах в десяти от нашего отеля. Тоже ехали домой, а оказались в карантине. После выписки с карантина мы с ними созванивались, интересовались как у кого идут дела. Хорошие были ребята.

Перед выпиской мы подписали документ, обязывающий нас еще две недели сидеть на домашнем карантине. Забегая вперед, скажу, что я лично это обязательство соблюдал", - говорит Юрий Числов.

За те две недели, что он провел на карантине в Лянкяране, в стране были введены все ограничительные меры, действующие по сей день. Выписался он за пару дней до введения последней жесткой меры - СМС-разрешений.

Хотя в карантине удовольствия мало, Юрий признается, что благодарен судьбе за такой опыт. Он позволил ему узнать новых людей, увидеть невероятную природу Лянкярана. Хотя видел горы он только из окна, все равно впечатление осталось прекрасное. Ну и, конечно, он понял, что нужно быть более спокойным и принимать все повороты судьбы со смирением, воспринимать все происходящее с юмором и не унывать. Позитивный настрой помогает в любой ситуации.

Многие видят в карантине некое наказание. Но это не так, говорит бакинец. На его взгляд, это своеобразный способ открыть для себя новые возможности. К тому же в наше время любой карантин переносится достаточно легко благодаря информационным технологиям. Смартфоны, прочие гаджеты, компьютерные игры, игровые приставки - да много всего может скрасить период ничегонеделания. Сегодня даже учиться можно при закрытых школах онлайн, можно изучать языки, повышать квалификацию по Интернету. Кроме того, в Сети можно смотреть кино, читать книги. Проблем не должно быть и в быту, потому что действуют многочисленные службы доставки. И так далее, и тому подобное.

Отвечая на вопрос, что он может сказать тем гражданам Азербайджана, кто хочет вернуться, но не решается это сделать из-за обязательного двухнедельного карантина, Юрий Числов сказал следующее:

"Карантина бояться не стоит, тем более сейчас. Поэтому стоит возвращаться домой и отсидеть с комфортом две недели на карантине. Это необходимая мера. Если сегодня ты чувствуешь, что у тебя все хорошо, это не значит, что ты здоров и не заразишь своих близких. Это необходимая мера, ее нужно пройти. Так что возвращайтесь", - сказал в беседе с нами Юрий Числов.

Лейла Таривердиева