В Азербайджане еще 2 тыс. человек привлечены к оплачиваемым общественным работам

Посредством Центра устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) в Азербайджане еще две тысячи человек привлечены к оплачиваемым общественным работам.

Как сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты населения, число трудящихся на этих работах лиц составляет 49 тысяч, и эта цифра будет доведена до 90 тысяч.

В министерстве отметили, что продолжается работа по увеличению числа мест по оплачиваемой общественной работе с 37 до 90 тысяч в соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева.

В рамках данного поручения еще две тысячи человек привлечены к оплачиваемым общественным работам посредством Центра DOST министерства труда и соцзащиты населения Азербайджана. Помимо 37 тысяч уже работающих за последние дни к оплачиваемым общественным работам в целом привлечены еще 12 тысяч человек. Таким образом общее количество общественных работников на сегодняшний день составляет 49 тысяч.

Новые общественные рабочие места в основном охватывают такие сферы, как проведение дезинфекционных работ, оказание социальных услуг одиноким пожилым лицам, людям с ограниченными физическими возможностями и другие.

Между Центром DOST и привлекаемыми к оплачиваемым общественным работам лицами заключается трудовой договор, их деятельность официально оформляется путем регистрации в электронной системе.