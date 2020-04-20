В Азербайджане открыли "онлайн"-чайхану, чтобы избежать штрафа

В Азербайджане открыли чайхану под предлогом, якобы она "онлайн", чтобы избежать штрафа.

Как передает Day.Az, сюжет об этом показали в эфире новостей на ITV, посвященном нарушителям особого карантинного режима.

В репортаже отмечается, что в ходе мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, было выявлено, что один из чайных домов продолжает работу, нарушая правила карантина, установленного Оперативным штабом при Кабинете министров. Владелец объекта попытался избежать наказания и штрафа, объявив, что заведение работает в "онлайн"-режиме - то есть, в объект никого из посетителей не пускают, весь чай отправляется "по заказу в квартиры". Однако он не смог объяснить, почему в чайхане на момент прибытия полиции находились клиенты.