В Азербайджане перечислена единовременная выплата еще для 30 тыс. безработных
Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана перечислило в банковские филиалы и почтовые отделения единовременную выплату еще для 30 тысяч лиц, зарегистрированных в качестве безработных.
Как сообщили в понедельник Day.Az в министерстве, согласно поручению Президента Ильхама Алиева предусматривается увеличить охват программы втрое, в рамках чего данные выплаты будут перечислены 600 тысячам лицам.
Процесс начался девятого апреля, и продолжается ежедневно. За прошедшие дни министерство перечислило в почтовые отделения и банковские филиалы средства в размере 49,4 миллиона манатов для 260 тысяч безработных.
После перечисления средств на сотовые телефонные номера, указанные при регистрации отправляются соответствующие уведомления в виде СМС. После получения разрешения на выход из дома, эти лица могут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО "Азерпочт", в соответствии с указаниями в сообщении.
Средства будут перечисляться и в последующие дни.
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